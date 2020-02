F1: Os melhores lançamentos de carros

Na semana em que finalmente os fãs vão começar a ver os carros para a época 2020, a F1 recordou os lançamentos do passado.

Não é preciso recuar muito no tempo para relembrar lançamentos de carros grandiosos. A certo ponto a apresentação do novo modelo era uma festa de grandes proporções, com convidados especiais. Atualmente, as apresentações são uma mera formalidade, em que o carro é destapado pelos pilotos e são ditas palavras de circunstância. Era bom trazer de volta de esse espírito grandioso, que justificava o nome grande circo.