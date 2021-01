F1: Novos regulamentos não voltarão a ser adiados

A F1 insistiu que os novos regulamentos deverão ver a luz do dia em 2022 e que não está em cima da mesa um novo adiamento.

2021 deveria ser o ano que veríamos em pista os carros da tão aguardada nova geração. Foi-nos prometido corridas melhores, com mais lutas em pista e com menor foco na aerodinâmica. A Pandemia baralhou as contas e obrigou a um adiamento para 2022. O começo deste ano não tem sido o melhor e a nova vaga de infeções está aos poucos a voltar a colocar o mundo em pausa, mas a F1 está determinada em continuar com o calendário proposto.

Qualquer sugestão de que os regulamentos de 2022 serão adiados está errada e não foi discutida”, disse um porta-voz, de acordo com Motorsport.com.

“Os novos regulamentos foram concebidos para melhorar a competição em pista e dar aos nossos fãs corridas mais renhidas. Isto combinado com o novo regulamento financeiro irá melhorar a F1 e criar um modelo de negócio mais saudável e mais forte para todo o desporto”.

A nova geração é aguardada com entusiasmo por permitir uma mudança de paradigma além de permitir a equipas que agora estão longe do topo, se aproximarem mais e tornar a F1 mais aliciante.

“As iniciativas que trazemos com estes novos regulamentos são para tornar o desporto mais viável economicamente em termos de complexidade, onde o dinheiro é gasto”, disse Ross Brawn. “Com os carros que temos agora, que são tão complexos, quanto mais gastarmos, mais depressa vamos e precisamos de criar uma situação em que o dinheiro não seja a única prioridade em termos de competitividade. Por conseguinte, precisamos destes novos carros para nivelar a competição”.