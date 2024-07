F1: Nova equipa a caminho?

“A única coisa de que gosto mais do que tudo é a competição”, afirmou Szafnauer. “Por isso, voltar a um cargo em que não posso influenciar a forma como a equipa está a competir, acho que não me interessaria. Se fosse um cargo em que pudesse ajudar a desenvolver, construir e atrair as pessoas certas para melhorar a competitividade de uma equipa, estaria interessado.”

Falando no podcast de James Allen sobre F1, Szafnauer confirmou que o projeto tem o financiamento necessário e não está associado à Andretti, cuja candidatura a 11ª equipa foi recusada. Szafnauer enfatizou o seu interesse em funções onde possa influenciar a competitividade de uma equipa e está a trabalhar com organizações norte-americanas para garantir os recursos necessários para uma entrada bem sucedida.

