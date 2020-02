F1, Nico Rosberg: ” Este pode ser o ano em que o título muda de mãos”

No último ano desta regulamentação, espera-se que a competição seja renhida. Nico Rosberg acredita que este pode ser o ano em que o título muda de mãos.

O antigo piloto da Mercedes considera que Lewis Hamilton é ainda o favorito, mas olha para Max Verstappen e Charles Leclerc como possíveis candidatos, tal como Valtteri Bottas e Sebastian Vettel:

“Tenho grandes esperanças de que este ano seja incrivelmente emocionante. No ano passado, vimos vencedores diferentes”, disse Rosberg via The Daily Mail. “Vimos a Red Bull vencer, a Ferrari vencer, e acredito que há uma grande possibilidade que tal continue nesta temporada. Seria incrível se as três equipas se enfrentassem. Isso daria uma temporada espetacular e é tudo o que desejo.”

“Este pode ser o ano em que o título muda de mãos, mas depende do carro e do desafio de Verstappen e Leclerc. Eu também não descartaria Valtteri Bottas e o Sebastian Vettel também estará lá. Existem muitos pilotos que, se tiverem o carro certo, podem ser campeões do mundo e a mudança pode acontecer”.