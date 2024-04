F1: Nico Hülkenberg saiu em defesa de Lance Stroll 

Na sequência do incidente com Daniel Ricciardo durante o GP da China, Stroll foi penalizado e duramente criticado, tendo recebido apoio do piloto da Haas.

Nico Hülkenberg deu um passo em frente para apoiar Lance Stroll no meio das consequências do controverso incidente que também envolveu Daniel Ricciardo no Grande Prémio da China e ainda resultou em danos no McLaren MCL38 de Oscar Piastri.

Lance Stroll foi criticado por alguns pilotos, incluindo Ricciardo e Piastri, após o incidente em Xangai, afirmando mesmo que não concordava com a decisão da penalização, enquanto o seu chefe de equipa, Mike Krack, apelidou-a “muito severa”. A colisão ocorreu quando o período de safety car terminava, com Aston Martin AMR24 do piloto canadiano a entrar em contacto com a traseira do VCARB01 de Ricciardo.

Hülkenberg realça as complexidades das situações de corrida, ao mesmo tempo que oferece compreensão ao momento do seu colega de profissão durante este momento difícil.

“Tudo o que vi foi o Lance a não abrandar e a levantar o [carro do] Daniel, fiz a curva e deixei de os ver”, sublinha o piloto alemão da Haas. “Continuei porque, no que me diz respeito, despistaram-se e não consegui perceber se haviam continuado. Acho que talvez o Lance tenha sido apanhado um pouco desprevenido, acontece. Este efeito de concertina é bastante grande, e penso que especialmente nas partidas do Safety Car, e talvez ele tivesse os travões frios e não conseguisse uma travagem total.”

Curiosamente, o companheiro de equipa de Hülkenberg, Kevin Magnussen, também foi penalizado durante a corrida por um incidente com um carro da RB. O dinamarquês recebeu uma penalização de 10 segundos por bater no outro monolugar da RB, pilotado por Yuki Tsunoda, durante o reinício da corrida após o primeiro período de safety car, na saída da curva 6.

Os danos causados no carro de Tsunoda obrigaram-no a abandonar a corrida de imediato, enquanto Magnussen conseguiu continuar, levando o chefe de equipa da Haas, Ayo Komatsu, a dizer que a penalização não era “justificável”, tratando-se “apenas de um incidente de corrida”.

Foto: LAT Images