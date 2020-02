F1, Nicholas Latifi: “Nem todos os problemas ficaram resolvidos”

Os primeiros dias de testes da Williams foram positivos para a equipa britânica que está incomparavelmente melhor do que estava há 12 meses.

Nicholas Latifi, a cara nova da equipa, confirmou as melhorias mas avisou que ainda há muito trabalho a ser feito:

“Existem alguns sinais positivos “, disse ele.” Ainda há algumas coisas negativas com o carro, algumas coisas que precisamos tentar resolver, algumas características herdadas do ano passado, então nem todos os problemas foram resolvidos. “

Em entrevista ao Motorsport.com Latifi concordou que a equipa está numa posição muito mais forte.

“Parece disparatado, mas apenas o facto de tudo estar pronto a tempo no primeiro dia de testes foi um enorme impulso psicológico para a equipa, especialmente depois do que aconteceu no ano passado. A minha primeira impressão do carro no primeiro dia, foi claramente de um passo em frente, o que é ótimo, porque pudemos notar todo o trabalho da equipa durante o inverno.”

Latifi diz que seu feedback inicial coincidiu com o do companheiro de equipa George Russell, o que ajuda a equipa e dá ânimo, pois assim é mais fácil encontrar o caminho certo.

Quanto aos seus objetivos para esta temporada de estreia, Latifi disse que quer igualar o ritmo de Russell.

“Acho que bastante difícil definir algumas metas em termos de posições, porque acho que até o final do segundo teste, não temos exatamente certeza de onde vamos estar na ordem. Dito isto, obviamente, na F1, o maior ponto de referência para um piloto é sempre o seu companheiro de equipa, porque está no mesmo carro. Eu tenho um companheiro de equipa muito bom, então estou ansioso por poder correr lado a lado e ver como me posso sair contra ele”.

“Ao mesmo tempo, direi que este é provavelmente o ano mais difícil para entrar como estreante no que diz respeito aos testes, com menos dois dias, e a eliminação dos testes a meio da temporada. Portanto, o tempo de pista que antecede as primeiras corridas é muito menor. Mas sinto-se o mais preparado possível”.