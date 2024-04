F1: “Não se pode descartar” Vettel, diz Toto Wolff 

O responsável da Mercedes sublinha que os próximos meses serão decisivos, até porque alguns pilotos já terão o seu futuro definido, não esperando pela decisão da Mercedes. “Sei que o mercado de pilotos é muito dinâmico. Alguns dos melhores pilotos estão prestes a assinar contrato com outras equipas e queremos continuar a ter estas discussões e manter as opções em aberto, mas nesta fase, penso que é demasiado cedo para nos comprometermos com um piloto, seja ele muito jovem ou muito experiente. Os próximos meses dar-nos-ão mais pistas”, concluiu Wolff.

