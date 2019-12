F1, Mika Hakkinen: “Daniel Ricciardo deve evitar duvidar de si”

Mika Hakkinen, bicampeão de F1, deixou o seu comentário sobre a situação actual de Daniel Ricciardo na Renault.

O ex-piloto falou à Unibet sobre o momento do piloto australiano, que este ano teve uma época abaixo do que certamente estaria à espera, muito por culpa da performance dos monolugares da Renault, que não conseguiram dar o salto qualitativo esperado:

“Eu acho que é uma pena vê-lo num lugar onde não pode vencer. Vir de uma posição vencedora e começar numa equipa que não vence, é frustrante. Ricciardo é um rapaz muito positivo, mas deve evitar duvidar de si mesmo. Que nada está errado com as suas qualidades, mas sim com o carro”.