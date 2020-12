F1: Mick Schumacher explica a escolha do 47

Mick Schumacher já escolheu o seu número para a próxima temporada. O alemão explicou o simbolismo do 47 que usará.

A escolha deve-se a uma combinação, o 4 e o 7, dois números que estão associados ao sucesso do jovem Mick e… do seu pai, Michael, sete vezes campeão do mundo:

“Quatro e sete são dois dos números que gosto”, disse Schumacher. “Obviamente quatro pela minha vitória no campeonato de F3 e o sete porque é um número muito importante para mim também. Como os dois já estavam escolhidos, acho que 47 foi a melhor escolha. Outro facto, a soma de todas as datas de aniversário da nossa família é igual a 47. Acho que apenas sublinhou que deveria escolher esse número.”

Schumacher confirmou que o ‘sete’ é uma referência ao número de títulos mundiais que o seu pai conquistou durante sua carreira na F1.

“Definitivamente ‘sete’ é em parte por causa disso”, disse Schumacher, “mas também é apenas um número que geralmente gosto e acho que também gostamos do sete na nossa família”.