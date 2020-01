F1: Mercedes vai manter-se neutra

A Mercedes não vai dar primazia a Lewis Hamilton em 2020, apesar de estar perto de bater o recorde de Michael Schumacher.

Toto Wolff admitiu que a equipa está ainda mais motivada com a possibilidade de fazer história com Lewis Hamilton, mas disse de forma clara que a equipa vai manter-se neutra no tratamento de ambos os pilotos.

“Sempre fomos muito neutros com os pilotos e queremos oferecer-lhes equipamentos e oportunidades iguais”, afirmou o diretor da Mercedes. “Ambos sabem disso e não há uma agenda oculta dentro da Mercedes, nem política. Vamos ver como eles começam em 2020 e espero que Valtteri tenha uma ótima temporada – mas igualmente torço para que Lewis dê o melhor de si pelo sétimo título, igualando o recorde de Michael”.