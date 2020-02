F1: Mercedes preparada para dar mais dinheiro a Lewis Hamilton

As negociações entre a Mercedes e Lewis Hamilton para a assinatura de um novo contrato irão ser reatadas este mês. Para Toto Wolff, faz sentido pagar mais pela estrela britânica.

Hamilton é o piloto mais bem pago do grid, com um salário perto dos 50 milhões de euros por ano, sem contar com os direitos de imagem, capitulo em que o britânico é também campeão. Sendo o piloto que tem dominado desde 2014, o #44 é também o piloto mais valioso e visto como um dos melhores de sempre. Assim este estatuto de super- estrela, reforçado nos últimos anos, irá obrigar a Mercedes a abrir os cordões à bolsa, algo que Toto Wolff entende e aceita:

“Devemos respeitar que uma estrela do desporto no auge de sua capacidade e no auge de sua carreira tem uma vida útil limitada, em que é capaz de ganhar estas quantidades de dinheiro”, disse Wolff através da agência de notícias PA. “Nós respeitamos isso e respeitamos a contribuição que Lewis traz para a Mercedes, dentro e fora da pista. Igualmente, Lewis sempre respeitou que somos Mercedes e existem certas realidades financeiras que são importantes para nós. O lado do dinheiro nunca foi um ponto de discórdia [nos contratos anteriores]. Era mais sobre liberdade e so seus projetos. Precisamos olhar para o que faz com que ele tenha um melhor desempenho. Queremos o melhor na qualificação no sábado e na corrida no domingo e esse será sempre o meu foco principal. ”