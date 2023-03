F1: Mercedes pisca olho ao pódio em Melbourne | AutoSport

Se depois do GP do Bahrein a Mercedes fez soar os alarmes, o GP da Arábia Saudita trouxe uma dose de otimismo à equipa. Apesar de não terem ficado perto sequer de ameaçar a Red Bull, a Mercedes não ficou longe do pódio. É por isso que os Flechas de Prata encaram a próxima corrida com um pouco mais de ambição.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia de pista, usou um discurso um pouco mais positivo no final da corrida de Jidá, olhando para Melbourne com um pouco mais de confiança:

“Hoje [domingo] fizemos exatamente o que precisávamos de fazer, que é maximizar o potencial no que temos. Estamos ansiosos pela próxima corrida em Melbourne; está mais próxima em características da Arábia Saudita do que do Bahrein, por isso esperamos ter um carro que nos permita lutar por um pódio. Se houver mais algum desempenho que possamos trazer, garantiremos que o levamos para a pista”.