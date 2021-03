F1: Mercedes explica Unidade Motriz revista para 2021

A Mercedes tenta sempre atingir a perfeição e isso implica por vezes mudar o que tem sido feito e tentar novas soluções. A unidade motriz Mercedes foi completamente revista e Hywel Thomas explicou que mudanças são essas.

“Concluímos alguns trabalhos para melhorar a fiabilidade do PU”, disse ele. “Em 2020, utilizámos uma estrutura de alumínio que não era tão fiável como pretendíamos, pelo que introduzimos uma nova liga para o bloco do motor. Também fizemos alguns ajustes no Sistema de Recuperação de Energia, para o tornar mais resiliente. Temos um grande desafio em 2021, com 23 corridas no calendário, teremos de assegurar que a fiabilidade da unidade motriz seja evidente. Temos trabalhado arduamente nessa área e esperamos que seja compensada”.

Uma das maiores mudanças que a Mercedes fez foi na renovação do design do seu MGU-K, depois de sentir que o conceito que utilizou no ano passado não era o ideal.

“Introduzimos um novo desenho em 2020, um MGU-K muito diferente do que tínhamos feito anteriormente”, acrescentou Thomas. “Ajudou-nos a dar um sólido passo em frente no desempenho, mas foi um desenho que se revelou difícil de fabricar e montar de forma consistente. Tivemos muitos exemplos em que o MGU-K funcionou um ciclo completo e fez exatamente o que queríamos que fizesse, mas também tivemos alguns casos de falhas a meio da sua vida. Para 2021, voltámos atrás, olhámos para esse projeto e construímos uma compreensão de onde vieram os fracassos. Mudámo-lo para este ano, para permitir uma via de fabrico mais consistente, que deverá ajudar a melhorar a fiabilidade do MGU-K”.

Thomas diz também que a unidade renovada para 2021 apresenta uma série de novas ideias que ele espera que dêem um passo em frente no desempenho.

“Temos algumas inovações completamente novas que estarão na unidade pela primeira vez”, disse ele. “Isto foi particularmente desafiante porque a última época terminou tarde, pelo que o período de Inverno foi mais curto do que o normal e deu-nos menos tempo para nos prepararmos, o que colocou uma pressão extra. Continuámos a nossa busca por uma melhor eficiência térmica no motor de combustão interna. A maioria dos desenvolvimentos pode ser encontrada no núcleo da unidade motriz, com o desejo de um rendimento máximo do processo de combustão.”

“De mãos dadas com isso, introduzimos alterações no turbo para minimizar o impacto sobre a rejeição de calor. Estas são provavelmente as mais marcantes quando se trata da potência da manivela e do desempenho da unidade”.