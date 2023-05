F1: McLaren “rouba” Rob Marshall à Red Bull | AutoSport

A McLaren Racing anunciou hoje a contratação de Rob Marshall como Diretor Técnico para a Engenharia e Design da sua equipa de Fórmula 1. Rob juntar-se-á à equipa a 1 de janeiro de 2024.

Rob junta-se à McLaren depois de 17 anos na Red Bull Racing, nomeadamente como Diretor de Engenharia. A sua nomeação é um dos passos fundamentais dados pela equipa para sustentar a sua jornada em direção à frente da grelha.

Esta função fará parte da equipa executiva técnica de F1, juntamente com Peter Prodromou e David Sanchez, reportando diretamente ao Diretor de Equipa Andrea Stella. Rob será apoiado por Neil Houldey no recém-criado cargo de Diretor Técnico Adjunto, Engenharia e Design, para completar a estrutura técnica sénior.

“Estou incrivelmente satisfeito por ver o Rob a juntar-se à McLaren” disse Andrea Stella, diretor da McLaren. “Com mais de 25 anos a trabalhar no desporto motorizado, o Rob chega-nos com uma riqueza de conhecimentos e experiência, elevada pelo seu mandato e historial na Red Bull Racing. A nomeação de Rob é um dos passos fundamentais e um ajuste natural para ajudar a equipa na sua jornada de regresso às vitórias. As pessoas e a cultura são o nosso recurso mais importante. Recentemente, investimos e trabalhámos no sentido de desenvolver e capacitar os talentos internos disponíveis na McLaren, e já sentimos e medimos o impacto positivo. Paralelamente, temos vindo a reforçar a nossa equipa com a integração de novos talentos. A lista já era forte e encorajadora, e a adição de um indivíduo qualificado e de alto nível como Rob consolidará ainda mais a nossa capacidade de estabelecer os mais altos padrões técnicos na McLaren e estar em condições de projetar carros vencedores”.