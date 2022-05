F1: McLaren confirma atualizações para Barcelona | AutoSport

Deverá ser regra geral no próximo fim de semana. Todas as equipas deverão apresentar melhorias em Barcelona, palco do primeiro teste do ano. É uma oportunidade única de entender a evolução dos carros e a correlação de dados. Por isso as equipas terão muitas peças novas no próximo fim de semana.

A McLaren também confirmou a introdução de atualizações no seu MCL36, como disse Andreas Seidl:

“Vamos levar algumas atualizações ao carro para o fim-de-semana”, disse o chefe de equipa da McLaren na sua antevisão oficial da corrida. “Sei que tem sido uma semana extremamente ocupada para muitas das equipas que estão a fazer mudanças antes de Barcelona, por isso vai continuar a ser uma luta renhida por pontos. Tivemos um bom desempenho nesta pista no teste de pré-época, pelo que será interessante ver como o nosso carro irá funcionar com as atualizações que fizemos desde então”, disse ele. “Esperamos poder ter algumas boas batalhas e conseguir que ambos os carros voltem a lutar por bons pontos”.