F1, Max Verstappen: “Ligação com Helmut Marko cada vez mais pessoal”

Helmut Marko é conhecido por ser uma pessoa frontal e por vezes fria, mas a relação com Max Verstappen parece ser cada vez mais próxima.

Verstappen admitiu que a ligação que tem com o austríaco é cada vez mais pessoal e o jovem piloto da Red Bull revelou um pouco do que é Marko pessoalmente:

“Foi o Helmut que me deu a hipótese de entrar na Fórmula 1 em 2015 e me promoveu para a Red Bull Racing em 2016. Acho que a nossa ligação é ainda mais pessoal agora do que era antes”, disse Verstappen ao De Telegraaf.

“Temos uma excelente relação. Passamos por muito juntos. Muitos momentos bonitos, mas também momentos maus, como acidentes ou coisas desse género. Ele é direto, muito honesto e aberto. Ele pode parecer um pouco chateado às vezes, e parece ser difícil entrar em contato com ele, mas na verdade é realmente muito amigável.

O piloto de 22 anos não esqueceu de mencionar Jos Verstsappen, seu pai, que também foi piloto de F1:

“Se meu pai recebe o reconhecimento que devia? Eu penso e espero que sim. Não quero dizer que sua carreira não tenha sido a melhor, mas talvez a carreira na Fórmula 1 pareça uma oportunidade perdida, dado o potencial que tinha. O facto de as coisas irem bem, por enquanto, também é maravilhoso para o meu pai. ”