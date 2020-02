F1, Mattia Binotto: “Sebastian Vettel é a nossa primeira escolha”

Sebastian Vettel só tem contrato com a Ferrari até ao final desta época e os rumores da sua substituição por Lewis Hamilton continuam. Mas Mattia Binotto afirmou que não pensa no piloto britânico.

Para o responsável da Scuderia, Vettel é a primeira opção para a Ferrari e como tal, a equipa italiana não olha para Hamilton como hipótese nesta fase.

Questionado se Hamilton era uma opção para 2021, Binotto disse: “Quero responder de uma maneira diferente. Acho que Seb é a nossa primeira escolha no momento e, obviamente, é algo que estamos a discutir com ele e continuaremos a discutir, mas ele é certamente a nossa primeira opção, a nossa preferência no momento “.

Quanto aos possíveis prazos para a Ferrari chegar a acordo com Vettel, Binotto disse: “Acho que é uma decisão comum em primeiro lugar, algo que discutiremos juntos. Levará o tempo necessário. Obviamente, agora estamos focados no carro, focados no que serão os testes de inverno e as primeiras corridas, e haverá um tempo adequado para o resto.”