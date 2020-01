F1, Mattia Binotto: “O cenário de 2021 não será muito diferente do atual”

2020 apenas começou, mas na F1 já se olha para 2021 e para as consequências da mudança de regulamentos. Mattia Binotto acredita em mudanças, mas estas não serão instantâneas.

Para o chefe da equipa Ferrari, as principais equipas continuarão a ter vantagem em relação às restantes, mas essa vantagem poderá diluir-se mais rapidamente:

“Essas novas regras darão estabilidade à F1 nos próximos cinco anos, mas no próximo ano acho que as equipas com mais recursos terão uma vantagem competitiva em relação às restantes”, disse Binotto ao La Gazzetta dello Sport.

“Em 2021, o cenário não será muito diferente do que temos hoje. Certamente, os novos regulamentos foram desenhados de tal maneira que o grau de liberdade de desenvolvimento será bastante reduzido em comparação aos dias de hoje”, explicou. “Estou convencido de que chegaremos a um limite de desempenho em breve. Três anos depois da introdução dos regulamentos, a diferença de desempenho entre o primeiro e o último será reduzida. Em resumo, a meta que a Liberty Media estabeleceu para nivelar a competição pode ser alcançada, mas não acontecerá imediatamente”.