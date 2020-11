F1: Mattia Binotto confirma que não estará no Bahrein

Mattia Binotto confirmou que não estará no Bahrein. O responsável pela Ferrari afirmou que não vê necessidade de estar presencialmente na prova.

Binotto já tinha estado ausente na Turquia e irá agora voltar a estar no Bahrein. Segundo o italiano, a sua presença apenas faz sentido quando a equipa passa por momentos difíceis:

“Estou feliz por não precisar estar no circuito. O meu papel é estar presente em tempos difíceis ”, disse ele em entrevista à Sky Sports. “Eu sabia que o carro estava melhor e esses resultados são bem-vindos e não estarei no próximo GP, no Bahrein. Os nossos pilotos irão estar bem. O nosso carro melhorou e eles estão mais confortáveis ao volante. No geral, mostramos que temos um carro competitivo. Isso é o mais importante, porque significa que entendemos a direção a seguir. O carro melhorou e isso é um bom sinal. ”