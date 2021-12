F1, Martin Brundle: “Valtteri Bottas pode roubar pontos a Max Verstappen” | AutoSport

Numa luta pelo título tão renhida todos os pormenores contam e para Martin Brundle, um dos mais importantes fatores de desempate poderão ser os companheiros de equipa.

Segundo o ex-piloto e comentador da Sky Sports F1, Valtteri Bottas poderá ser o elemento diferenciador e considera que o finlandês poderá fazer Max Verstappen tropeçar, dando vantagem a Lewis Hamilton:

“Penso sinceramente que é possível que Valtteri possa terminar à frente de Max, mais do que Sergio terminar à frente de Lewis”, disse Brundle, citado pelo Autosport.com. “Uma destas duas últimas corridas, é apenas possível que Valtteri tire alguns pontos ao Max. E não vejo o Sergio a tirar pontos ao Lewis”.

“Penso que ambos [Verstappen e Hamilton] merecem o título”, comentou Brundle. “Se olharmos para as voltas lideradas, as corridas vencidas até agora e tudo isso, penso que Max teve um pouco mais de azar com o pneu [rebentado] em Baku, o contacto [com Hamilton] em Silverstone, tendo sido atirado para fora [por Bottas] na Hungria. Então Lewis teve um pouco de sorte na sua saída de pista em Imola, onde ficou uma volta atrás, [e depois] de depois terminou em segundo lugar. Mas parece que, até agora, Max tem tido a melhor temporada, se olharmos para os números.”