F1: Mais preocupações na Ferrari

Uma fonte próxima da Ferrari revelou que nem tudo está bem no reino de Maranello. Leo Turrini, um jornalista de longa data na Fórmula 1 com ligações à Ferrari, escreveu no seu blog que existiram algumas noticias menos boas dentro da equipa italiana.

“Ao que me parece, as indicações do simulador e os dados do túnel de vento não impressionaram os engenheiros. Mas, temos de ter em conta que ainda há tempo para resolver.”

Turrini também comentou sobre o futuro de Sebastian Vettel na Ferrari, dizendo que o alemão deve ficar, devido à renovação do contrato de Max Verstappen com a Red Bull.

“2020 não deve ser o último ano Vettel na Ferrari. Ainda por cima com a renovação do Verstappen com a Red Bull.”