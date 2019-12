F1, Louis Camilleri: ” Sem um tecto orçamental, a F1 pode morrer”

A questão da limitação orçamental para as equipas de F1 deu muito que falar e o acordo atingindo não teve um parto fácil. Apesar de haver ainda muito a fazer, é um bom primeiro passo.

Louis Camilleri, CEO da Ferrari falou sobre as implicações desta limitação, que acredita ser fundamental para a sobrevivência da F1:

“Acho que alcançamos um compromisso relativamente bom em termos de tecto orçamental, que hoje se aplica ao chassi”, afirmou ele ao autosport.com. “Fomos a favor disso porque achamos que é bom para a sustentabilidade económica da Fórmula 1. Com o tempo, esse limite deverá abranger também carros, unidades motrizes, pilotos e várias outras coisas. Porque, em última análise, se o desporto não for economicamente viável, morrerá. Portanto, consideramos que é nossa responsabilidade garantir que seja economicamente viável. E, ao fazer isso, tenho que dizer que fizemos certos sacrifícios, tal como outros, para que as equipas mais pequenas ganhem mais dinheiro. Ainda não acertamos muitos detalhes, mas acho que, em termos dos princípios atuais, estamos bem. Quando temos 10 equipas com visões diferentes, haverá discussões contínuas”.

A partir de 2021 será implementado um tecto orçamental de 175 milhões de dólares, que não será aplicado ao desenvolvimento de motores, salários de pilotos, enquanto outras isenções também serão permitidas.

Camilleri também se mostrou satisfeito com o rumo das negociações do novo Pacto de Concórdia, embora o famoso bónus que a F1 dava à Scuderia pela sua presença ininterrupta na F1 tenha levado um corte. Para o responsável da marca, o mais importante foi olhar para o panorama geral do desporto e encontrar um acordo positivo para todos.