F1: Liam Lawson continua à espera da definição do seu futuro | AutoSport

Liam Lawson, piloto de reserva da Red Bull, mostrou alguma incerteza em relação ao seu futuro na Fórmula 1, afirmando que não tem certeza sobre quando ou se voltará à grelha do mundial, apesar de ter comprovado as suas qualidades técnicas ao comando do monolugar da AlphaTauri no ano passado.

O piloto neozelandês substituiu Daniel Ricciardo durante a época passada, depois de um acidente nos treinos do GP dos Países Baixos ter afastado o piloto australiano. Apesar de uma preparação mínima e de lhe ter sido confiado um carro de desempenho limitado, Lawson mostrou o seu talento ao qualificar-se entre os dez primeiros em Singapura e ao garantir dois pontos no campeonato no dia da corrida em Marina Bay. No entanto, Lawson continua inseguro sobre suas oportunidades futuras na Fórmula 1.

“Honestamente, não há um plano definido para o meu futuro”, disse Lawson ao Speedcafe. “Basicamente, para mim, trata-se de me manter pronto e espero por alguma oportunidade”.

Apesar de já ter experiência na Fórmula 1, Lawson ainda se sente como um “estreante”, uma vez que regressou às funções de “trabalho de simulador e depois ir a todas as corridas com a equipa como piloto de reserva”.

Após os bons desempenhos em 2023, Lawson esperava ter outras oportunidades. “Sempre imaginei o que seria conduzir na Fórmula 1. Agora sei como é. Tenho uma perspetiva diferente, porque tive uma pequena amostra do que é e isso definitivamente torna tudo mais frustrante”, sublinhou o neozelandês.

