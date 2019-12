F1, Lewis Hamilton: “Não estaria ainda nesta equipa se não fosse o Niki Lauda”

Lewis Hamilton voltou a falar com saudade de Niki Lauda e admitiu que sente falta do apoio que o mítico piloto austríaco lhe dava.

Lauda era uma peça importantíssima na engrenagem da Mercedes. Conseguia motivar a equipa, e a sua experiência permitia entender e dar a palavra certa no momento certo. Lauda foi o grande responsável pela contratação de Hamilton por parte da Mercedes e o britânico admitiu que talvez não estivesse ainda na equipa se não fosse por ele:

“Tenho saudades de receber as suas mensagens. Sinto falta de partilhar vídeos, e ainda tenho muitas das nossas conversas guardadas que, de vez em quando, volto a ler. Sem o apoio dele, provavelmente não teria mudado para esta equipa. Sem o apoio dele, eu não estaria ainda com esta equipa. Não acho que a equipa conseguiria todo este sucesso, sem o apoio dele. Ele falava com a administração e marcava a sua posição.

” Tínhamos um campeão de verdade que entendia a dificuldade de estar ao mais alto nível a cada fim de semana. Foi aí que ele se tornou um pilar tão importante para mim. Então, sinto muito a falta dele”.