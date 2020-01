F1: Lewis Hamilton espera desafio da Red Bull desde início

Lewis Hamilton elogiou o desenvolvimento feito pela Red Bull e disse ainda que poderá ser este o ano em que a Red Bull começa bem a temporada.

A Red Bull tem mostrado os pontos fortes habituais, mas tem pagado caro o facto de começar as época abaixo do nível da Ferrari e Mercedes. Apesar de acabar sempre a época com um dos melhores chassis do grid, a Red Bull costuma atrasar-se nas primeiras corridas do ano, um atraso que compromete as aspirações da equipa.

Lewis Hamilton deixou elogios à equipa e não vê motivos para que a Red Bull não possa ter um começo forte:

“Realmente não tenho ideia de como será. Geralmente, no final do ano, eles [Red Bull] são fortes. Existem circuitos como o Brasil onde são muito fortes. Não sei por que isso acontece, mas eles não começam as época tão bem quanto nós ou a Ferrari, por exemplo, mas isso pode mudar e devemos esperar que seja esse o caso. No final, focamo-nos apenas em fazer o nosso trabalho e fazer o melhor que podemos fazer. Não acho que será mais desafiador do que em qualquer outro ano.”