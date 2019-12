F1: LECLERC FOI O REI DAS POLE POSITIONS

Os treinos cronometrados no mundial de Fórmula 1 de 2019 foram bem mais animados que as corridas. Pelo menos cinco pilotos conquistaram o ‘pneu Pirelli’ que celebra a conquista da pole position.

E o rei foi Charles Leclerc, que rubricou sete pole positions: Bahrein, Áustria, Bélgica, Itália, Singapura, Russia e México. Valtteri Bottas reclamou cinco pole position: China, Azerbaijão, Espanha, Grã- Bretanha e EUA. Extamente o mesmo número alcançou Lewis Hamilton: Austrália, Mónaco, França, Alemanha e Abu Dhabi. Sebastian Vettel fez o melhor tempo da qualificação no Canadá e no Japão, enquanto que Max Verstappen foi o melhor na Hungria e no Brasil. E aqui tenho de abrir um parênteses para dizer que Max Verstappen quebrou o enguiço e conseguiu conquistar não uma, mas duas pole postion, deixando o recorde negativo de vitórias sem pole position nos sete sucessos. Além disso, foi o 100º piloto a conquistar uma pole position, numa lista liderada por Lewis Hamilton, com 88 vezes a sair da primeira posição da grelha de partida, num rácio de 35,2% de pole conquistadas em 250 provas disputadas.