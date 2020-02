F1: Lando Norris quer mostrar uma imagem mais focada

Lando Norris diz que vai mostrar uma imagem mais “focada” nesta temporada. Norris, tem uma relação jovial com Carlos Sainz, para além de também demonstrar uma imagem divertida quando está nos lobbys do Sim Racing com Max Verstappen.

Mas, na apresentação do monolugar para 2020 da McLaren, Norris disse que iria focar-se em mostrar que para além da brincadeira, existe muito foco, para que as pessoas ‘não culpem os erros na brincadeira’.

“Não preciso de mudar muito o meu foco. Sempre que preciso, consigo focar-me a 100%, mas as coisas são vistas de outra maneira.”

“Muitas pessoas olham para as minhas brincadeiras e culpam os meus erros nelas. Parece-lhes que não estou tão focado como os outros pilotos.”

“Não quero que tenham uma imagem minha assim. Não vou mudar muito, mas algumas coisas pequenas para que se percebe que estou focado.”