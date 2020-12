F1, Lando Norris: “Pode ser uma corrida louca”

Lando Norris considera que o novo traçado que será usado no próximo fim de semana no Bahrein poderá resultar numa corrida louca.

A segunda prova em território barenita, usará um traçado radicalmente diferente, numa volta que deverá ser feita em menos de 60 segundos, o que implica uma gestão de corrida completmente diferente, assim como uma qualificação muito mais exigente. Lando Norris acredita que poderemos ver uma corrida muito interessante:

“O circuito será diferente do que estamos habituados na F1, o que é entusiasmante”, disse ele. “Pode ser uma corrida bastante louca com poucas curvas, longas retas e tempos de volta de menos de um minuto. Tenho certeza de que proporcionará uma ótima corrida durante as 87 voltas. Fizemos uma boa corrida no fim-de-semana passado que mostrou o trabalho árduo que todos na equipa estão a fazer, tanto na pista como em casa. Temos mais duas corridas pela frente, então vamos manter o foco em nós mesmos e continuar a trabalhar para ter o melhor desempenho possível.”