F1, Lando Norris:” Carlos Sainz foi um bom mentor para mim”

Lando Norris admitiu que Carlos Sainz foi um mentor na sua época de estreia na F1.

Norris fez uma excelente época de estreia e juntamente com Carlos Sainz, ajudou a McLaren a conquistar o melhor resultado dos últimos anos. Norris falou de como aprendeu com a experiência de Sainz:

“Carlos foi um bom mentor para mim. Eu não quero dizer isso, porque assim sinto que sou o pior dos dois ”, disse Norris ao Motorsport.com. “Mas eu aprendi muito com ele, provavelmente mais do que ele aprendeu comigo, pela sua experiência, o que é normal.”

“Há muitas coisas que me ajudaram a melhorar, que me ajudaram a vencê-lo em alguns casos. Isso é por causa do que eu aprendi com ele. Ele foi muito bom para mim e estava aberto a ajudar-me. Eu tentei fazer o mesmo. Eu acho que isso também foi algo bom entre nós na última temporada.”