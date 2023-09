F1: Jessica Hawkins testou um F1 com a Aston Martin | AutoSport

Foi preciso esperar cinco anos para vemos uma mulher aos comandos de um F1. Jessica Hawkins embaixadora da Aston Martin, completou 26 voltas ao traçado de Hungaroring.

“Quero agradecer a todos na equipa AMF1 por terem confiado em mim, por acreditarem em mim e por me darem esta oportunidade”, disse Hawkins, de 28 anos, que já subiu ao pódio da Série W e foi campeã britânica de karting. “Precisei de todo o meu sangue, suor e lágrimas para chegar aqui. Quando ouvi pela primeira vez que poderia ser uma possibilidade, mal podia acreditar. Tive de o manter em segredo durante meses – o que foi bastante difícil! Valeu absolutamente a pena e deu-me uma visão muito valiosa. Nada se compara à aceleração e travagem de um carro de Fórmula 1 e, depois de analisar os dados, estou muito orgulhosa do meu desempenho. Poder pilotar o AMR21 foi um sonho que se tornou realidade para mim e que eu estava pronto para realizar há muito tempo. Vou continuar a lutar por mais e, no processo, quero inspirar outras mulheres e fazê-las saber que devem seguir o seu sonho, seja ele qual for.”

O último teste com uma mulher aos comandos de um F1 foi em 2018, em que Tatiana Calderon testou um Alfa Romeo, no circuito Hermanos Rodriguez, no México.

“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.”



