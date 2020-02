F1, Jenson Button: “Charles Leclerc e Sebastian Vettel serão uma dupla fortíssima”

Jenson Button, campeão do mundo de F1 em 2009, deu a sua opinião sobre a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Para o britânico, os homens de vermelho poderão ser uma dupla fortíssima.

A parceria Vettel/Leclerc começou mal com ambos os pilotos a quererem o estatuto de número 1. Leclerc ganhou vantagem sobre Vettel, mas a experiência do alemão é ainda um fator determinante. Para Button, depois de um primeiro ano de descoberta, a dupla pode funcionar de forma mais harmoniosa na época que agora começa:

“Eles tiveram alguns incidentes em 2019, espero que este ano não seja o caso. Ambos são muito rápidos. Acho que no ano passado eles estavam a tentar encontrar a sua posição na equipa. O novo piloto, Charles Leclerc, conquistando mais poles do que qualquer um, e Sebastian Vettel, quatro vezes campeão mundial”.

“Dois pilotos muito talentosos e acho que depois do primeiro ano juntos, agora podem realmente trabalhar em equipa e concentrar-se em lutar contra a Mercedes, não apenas lutando entre si”.

Quanto à gestão de dois pilotos de top na mesma equipa, Button comentou: “É difícil, mas precisa ser bem gerido e não acho que tenha sido em alguns pontos fortes da Ferrari no ano passado. Acho que Sebastian agora entende o quão rápido é seu companheiro de equipa e acho que eles terão um relacionamento muito melhor este ano. Eles obviamente querem ser os melhores, mas acho que o par é muito forte.”

“Em termos de afinação do carro, Sebastian é muito bom. Ele passa mais horas do que qualquer um com os engenheiros a tentar ajustar as coisas aqui e ali. Quando há um jovem na sua equipa – como vimos com Fernando Alonso e Lewis Hamilton na McLaren – isso afeta um pouco o piloto experiente. Mas uma vez que se supera isso, olhamos para o jovem como outro piloto é muito diferente e acho que eles vão funcionar bem juntos. Espero que sim, porque é importante para o campeonato”.

Button também acredita que 2020 representa um ano crucial para a Vettel, cujo contrato atual expira no final da temporada.