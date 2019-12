F1: Jean Todt apenas focado em 22 corridas por época

A F1 caminha para um alargamento do calendário, que poderá chegar às 25 provas por ano. Jean Todt, presidente da FIA afirmou para já, o foco deve ser nas 22 corridas por ano.

A Liberty Media nunca escondeu a vontade de aumentar o calendário da F1 de forma a aumentar receitas. O Grande Circo sempre se mostrou contra o aumento para lá das 20 corridas por ano, mas em 2020, serão 22 provas no calendário. As equipas referem que um calendário demasiado preenchido irá colocar as equipas sob muita pressão, além de potencialmente aumentar sobremaneira os custos.

Jean Todt referiu que, para já, o foco deverá ser nas 22 corridas e que o caminho até chegar as 25, idealizadas pela Liberty, ainda é longo:

O francês disse ao Motorsport-Magazin.com: “Eu acho que será um longo processo para chegar às 25 corridas. No momento, devemos nos concentrar em 22 corridas.”

Apesar das declarações do presidente da FIA, o encurtamento do fim de semana, com a eliminação da quinta feira para os compromissos com os media e a vontade de mudar o formato do fim de semana são proposta que visam acomodar mais corridas por ano.