F1, Jamie Chadwick: “Competir na Fórmula 1 é algo que eu quero provar que podemos fazer”

A campeã da W Series, Jamie Chadwick, tem um objetivo claro, ser a primeira mulher na Fórmula 1 desde os anos 70. A jovem britânica, que dominou em 2019 a W Series, está agora ligada à equipa da Willimas como piloto de desenvolvimento, juntamente com Daniel Ticktum.

“O objetivo principal é chegar à Fórmula 1. Não tenho ilusões nenhumas do quanto é difícil lá chegar. Mas, quero fazê-lo com base no meu mérito. Não quero fazê-lo de outra maneira. Acho que com a oportunidade certa e o apoio certo chegarei lá. E não é só para mim, é para todas as mulheres. Competir na Fórmula 1 é algo que eu quero provar que podemos fazer.”

“Existem pessoas que me dizem “Ok, tens talento para ‘rapariga’, mas podes não chegar ao topo”. Isso é a minha motivação. Acredito que é possível e se não for eu, vai existir uma piloto que tem capacidades suficientes.”