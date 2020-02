F1: Imola quer vaga chinesa

Os responsáveis do Circuito de Imola pediram oficialmente para ocupar a vaga no calendário deixada vaga depois do adiamento do GP da China.

O adiamento da prova implica um intervalo de quase um mês sem competição, pelo que os responsáveis do traçado italiano pretendem ocupar essa vaga. A vontade de Imola regressar ao calendário da F1 já é conhecida há algum tempo:

“De facto, enviamos uma solicitação à FIA e à F1 para substituir o GP da China”, disse o diretor da Imola, Roberto Marazzi, ao Racingnews365. “Ainda não recebemos uma resposta.”

“Espero que seja difícil organizar tudo”, reconheceu Marazzi.

É um desafio no mínimo difícil, pois além de terem de arranjar o financiamento para receber a prova, o que segundo a publicação, não está garantido, os responsáveis do traçado teriam de ter tudo pronto a tempo, num evento de grandes dimensões e que está agendado para 19 de Abril. Seria um desafio ambicioso (talvez demasiado), além dos responsáveis da F1 não quererem ainda riscar a China dos planos, pois o mercado chinês é fundamental nesta fase, tal como dinheiro que os organizadores pagam para receber a F1. À primeira vista a possibilidade da F1 regressar este ano a Imola parece remota.