F1: ‘Line-up’ de pilotos nos testes de Barcelona

Os testes da Fórmula 1 estão aí à porta e algumas equipas já anunciaram quem estará em pista e em que alturas.

Na Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc dividem o carro. Vettel estará no SF1000 durante o dia 19 de fevereiro, sendo que no dia 20 de fevereiro, estará apenas de tarde. Charles Leclerc fará a manhã de dia 20 e o dia todo em 21 de fevereiro.

Na Haas, Kevin Magnussen fica com o monolugar para si no dia 19 e no dia seguinte, apenas Romain Grosjean estará presente. No dia 21 de fevereiro, Magnussen trabalha de manhã, enquanto Grosjean trabalha de tarde.

Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Alpha Tauri, Alfa Romeo, Racing Point e Williams ainda não anunciaram o seu escalonamento.