F1, Helmut Marko: “Vamos procurar vencer mais de cinco vezes…”

O Dr. Helmut Marko diz que a Red Bull – Honda tem o objetivo de conseguir vencer mais de cinco corridas nesta temporada da Fórmula 1.

Em 2019, no primeiro ano de parceria Red Bull – Honda, a equipa terminou na terceira posição do campeonato de construtores, com três vitórias para Max Verstappen.

“Queremos lutar pelo título mundial, por isso temos de ser competitivos desde o início.” – começou por dizer Marko.

“A Honda fez muitos progressos e agora, embalados da temporada de 2019, vamos para a frente. Ou seja, não existem mais desculpas. Vamos procurar vencer mais de cinco vezes.”