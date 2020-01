F1, Helmut Marko: “Sentimos falta das piadas do Daniel Ricciardo…”

O Dr Helmut Marko admite que está contente com Alex Albon e Max Verstappen na Red Bull, mas que sente falta do espírito jovial de Daniel Ricciardo.

“Foi um choque quando soubemos que ele ia para a Renault. A atmosfera na equipa é boa, mas não é tão jovial como era.” – admitiu Marko.

“Ele é um piloto muito rápido e ainda pode estar na luta. Também sinto falta das piadas dele.” – disse Marko.

Desde que se juntou à Red Bull, a meio da temporada de 2019, Alex Albon só terminou uma vez fora dos pontos, no Grande Prémio do Brasil, quando se envolveu num incidente com Lewis Hamilton.

“O Alex tem estado muito bem. Ele juntou-se à equipa sem sequer ter testado o carro e esteve sempre nos pontos, excepto no Brasil. Ele é muito crítico e sabe onde tem de melhorar. Espero que seja um bom colega de equipa para o Verstappen.” – finalizou Marko.