F1: Haas não levará atualizações para Barcelona | AutoSport

Ao contrário da grande maioria das equipas, a Haas não irá levar atualizações para Barcelona. De regresso à pista onde as equipas estrearam as primeiras versões dos monolugares deste ano, Barcelona é uma oportunidade de entender o progresso que foi feito até agora e uma pista onde se podem comparar dados com mais facilidade. Apesar disso, a Haas não vai levar peças novas para Espanha.

“Normalmente a Espanha é o local óbvio para trazer atualizações e penso que bastantes equipas estão a planear isso mesmo”, disse Guenther Steiner. “Não sei quanta diferença farão em cada carro e o que trarão. Decidimos esperar um pouco mais com atualizações, pois ainda penso que temos desempenho no carro sem elas. Para nós, indo lá e sabendo que tivemos uma boa preparação, pelo menos vamos confiantes. Temos um bom pacote de atualização que chegarão em cerca de quatro ou cinco corridas… por isso estou confiante”.