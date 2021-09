F1: Haas confirma alinhamento para 2022 na Rússia | AutoSport

Está-se a tornar um hábito algo estranho das equipas confirmarem alinhamentos que já estavam, à partida, garantidos para a próxima época. A Haas vai confirmar o seu alinhamento para a próxima época no GP da Rússia, um sinal claro que Nikita Mazepin irá manter-se na equipa, como era esperado.

Também a permanência de Mick Schumacher irá ser confirmada, como afirmou Gunther Steiner:

“‘Mick será confirmado em breve. Vamos esperar mais alguns dias. Esperemos que tudo se resolva então. Então todos ficarão felizes e eu já não tenho de responder a estas perguntas”, diz Steiner à RTL alemã. “Sochi é um bom momento. De Sochi em diante podemos concentrar-nos totalmente na próxima época”, concluiu o chefe de equipa da equipa americana.

A permanência de Mazepin nunca pareceu em causa, até porque o dinheiro do seu pai é fundamental para a equipa neste momento. Já Schumacher, chegou a ser falado para a Alfa Romeo, mas as conversações afastaram-se desse cenário pelo que apenas uma mudança radical de última hora poderia mudar o plano e o discurso da equipa, de formar os pilotos para 2022 sempre deixou antever que a dupla seria para manter, apesar da relação entre ambos não ser a melhor, pelo menos em pista, onde os toques continuam a acontecer entre ambos, assim como os mal entendidos. Iremos assim ter a confirmação do que todos já esperavam no próximo fim de semana.