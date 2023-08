F1, GP dos Países Baixos: Pierre Gasly não vacilou | AutoSport

Pierre Gasly não tem tido uma época fácil na Alpine, mas já conseguiu um pódio numa corrida Sprint e agora um pódio na corrida de Zandvoort. É um piloto que quando surge uma oportunidade não perdoa (esquecendo claro a oportunidade Red Bull, que foi dada demasiado cedo).

Têm-se levantado dúvidas sobre a valia da dupla de pilotos da Alpine, mas o problema está mais acima, na instabilidade e na falta de visão para o futuro da equipa. Do lado dos pilotos, apesar de não serem os talentos mais entusiasmantes da grelha, Esteban Ocon e Pierre Gasly têm capacidade mais que suficiente para levar a equipa a bom porto. Hoje, graças a uma boa estratégia da equipa, Gasly acabou na luta pelos primeiros lugares e nunca se intimidou, conseguindo com isso um pódio saboroso. Uma corrida muito bem medida por parte do piloto, bons decisões estratégicas e só não foi uma tarde perfeita, pois aquela penalização de cinco segundos poderia ter comprometido o resultado. Sergio Pérez entregou o pódio a Gasly, que não se fez de rogado. É o segundo pódio para a Alpine este ano e o segundo resultado forte para Gasly que começa a mostrar um pouco mais do que pode fazer.