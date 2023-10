F1, GP dos EUA, TL1: Max Verstappen foi o mais rápido, Ferrari e Mercedes por perto | AutoSport

O Circuito das Americas, no Texas, viu as primeiras voltas do fim de semana de GP de F1 e Max Verstappen tratou de colocar o seu Red Bull no topo da tabela de tempos (1:35.912) no Treino Livre 1, que antecede a qualificação de mais logo, agendada para as 22h. Charles Leclerc (+0.156 seg.) foi o segundo mais rápido, com Lewis Hamilton (+0.281 seg.) a completar o top 3, todos os tempos feitos com pneus macios.

Foi uma sessão que decorreu sem grandes sobressaltos, com as equipas a gradualmente recolherem informação para mais um exigente fim de semana de corrida sprint. Verstappen terminou no topo da tabela de tempo, mas a Ferrari e a Mercedes (com um novo fundo para este fim de semana) pareceram ter argumentos para ficar por perto. Também a Haas (com melhorias no carro) mostrou um andamento interessante, e a Williams destacou-se na última fase do treino, já com os pneus macios, quando se simulavam as voltas de qualificação.

Lance Stroll voltou a ter azar, com os travões a sobreaquecerem, fazendo apenas 5 voltas neste treino. Nota de destaque também para a McLaren que não usou um conjunto de pneus macios, numa estratégia completamente diferente do resto das equipas.

O filme do treino

Sendo um fim de semana com Corrida Sprint, todos os carros trataram de ir logo para a pista para aproveitar ao máximo os 60 minutos deste treino para afinar os carros para as exigências do Circuito das Américas.

Mercedes, Haas, Alfa Romeo, Aston Martin e Alpha Tauri implementaram atualizações nos seus monolugares, num treino que tinha como novidade o regresso de Daniel Ricciardo depois da lesão contraída n GP dos Países Baixos.

Os pneus médios e duros foram os escolhidos para as primeiras voltas e Max Verstappen (duros) tratou de se colocar logo no topo da tabela, com um tempo no segundo 39, mas ainda longe dos tempos que se esperavam.

Verstappen tratou de melhorar o seu tempo com um tempo no segundo 37, seguido de Lando Norris, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, com Valtteri Bottas a fazer o segundo tempo pouco depois, destronado logo a seguir por Lewis Hamilton, todos ainda no segundo 38.

Lance Stroll começava mal o fim de semana com um problema de sobreaquecimento nos travões do seu Aston Martin, isto quando se tinham esgotado os primeiros 15 minutos da sessão.

Entretanto, Lewis Hamilton (duros) aproximou-se do tempo de Verstappen, os únicos dois pilotos com tempos no segundo 37. Pouco depois, Hamilton passou para o topo da tabela de tempos, com 0,1 seg. de vantagem sobre Verstappen. Lando Norris tratou de se juntar a este grupo e entrou no segundo 37.

Os segundos 15 minutos da sessão foram um pouco menos agitados, com os pilotos a acumularem voltas, numa pista onde os ressaltos se faziam sentir de forma muito vincada, podendo ser um dos pontos de interesse para o resto do fim de semana.

Na passagem da meia hora, Hamilton liderava a sessão, seguido de Verstappen, Norris, Yuki Tsunida, Magnussen, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Zhou Gunayu e Oscar Piastri.

Foi mesmo Piastri que apanhou um grande susto na curva 9, com uma ligeira saída de pista que não teve grandes consequências. Para Lance Stroll estava fora deste treino, com o problema de sobreaquecimento a ser resolvido pela equipa. Stroll enfrentará a qualificação, com apenas cinco voltas completadas.

A vinte minutos para o fim da sessão, Lando Norris subiu ao primeiro lugar (pneus médios com nove voltas), tirando 0.138 seg ao tempo de Hamilton, aproximando-se cada vez mais do segundo 36.

Os Williams foram os primeiros a ira para a pista com pneus macios e, por conseguinte, os primeiros a simularem voltas de qualificação, isto quando faltavam 13 minutos para o fim da sessão, numa altura em que praticamente todos os carros estavam nas boxes para preparar as últimas voltas com os pneus mais macios, esperando-se muitas mudanças no topo da tabela. Alex Albon tratou de tirar 0.7 segundos ao tempo de Norris e assumiu a liderança da tabela, sendo o primeiro a entrar no segundo 36. Max Verstappen tratou de regressar ao topo da tabela, o primeiro tempo no segundo 35. Seguiam-se Alex Albon e Logan Sargeant que conseguiu o terceiro tempo, com pouco mais de cinco minutos para o fim da sessão. Os Haas também se destacavam nesta fase, entrando no top5. Charles Lecelrc e Sergio Pérez aproximaram-se do tempo de Verstappen, numa fase em que os tempos continuavam a cair.

A sessão chegou ao fim e Verstappen manteve o primeiro lugar, com Leclerc e Hamilton no top 3. Seguiram-se Pérez, Magnussen, Russell, Albon, Sainz, Hulkenberg e Pierre Gasly.

Horário

Sexta-Feira, 20 Outubro

Treino livre 1 18:30 – 19:30

Qualificação 22:00 – 23:00



Sábado, 21 Outubro

Sprint Shootout 18:30 – 19:14

Sprint 23:00 – 00:00



Domingo, 22 Outubro

Corrida 20:00