F1, GP dos EUA: Lewis Hamilton e Charles Leclerc desclassificados | AutoSport

Reviravolta no resultado do GP dos EUA. Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados depois de não terem passado nas verificações finais devido ao desgaste da prancha no fundo dos carros após a corrida.

“Durante a audiência, as equipas reconheceram que a medição efetuada pela equipa técnica da FIA estava correta e afirmou que o elevado desgaste da prancha era provavelmente o resultado da combinação única da pista acidentada e do calendário da corrida Sprint, que minimizou o tempo para preparar e verificar o carro antes da corrida”, pode ler-se no relatório da FIA. “Os Comissários Desportivos constatam que o ónus de garantir que o carro está sempre em conformidade com os regulamentos durante uma prova recai sobre o concorrente. Neste caso em particular, o patim traseiro na área definida no relatório do Delegado Técnico estava fora dos limites delineados no Artigo 3.5.9 e) dos Regulamentos Técnicos de Fórmula 1 da FIA, que inclui uma tolerância para o desgaste. Por conseguinte, é imposta a sanção normal por uma infração ao Regulamento Técnico”.

A pista de Austin é famosa pelos seus ressaltos, o que terá sido motivo de desgaste extra da prancha, que é usada no fundo dos carros para garantir que os carros respeitam a altura ao solo mínima designada e para proteger o fundo dos carros do asfalto. De notar que alguns carros mostraram ter afinações mais duras para manter a altura ao solo e, por conseguinte, as caraterísticas aerodinâmicas do carro. No caso de Hamilton e Leclerc, custou demasiado caro. Recordar também que as equipas tiveram apenas um treino para afinar e verificar a influência dos ressaltos no fundo do carro e que a particularidade do fim de semana de Sprint dita que os carros deixam de poder ser alterados desde o final do TL1 o que dificultou a vida das equipas neste aspeto.

Com isto, Lando Norris é agora o segundo classificado, com Carlos Sainz, a completar o pódio em terceiro. Sergio Perez subiu para o quarto lugar, com George Russell em quinto, Pierre Gasly em sexto, Lance Stroll em sétimo, Yuki Tsunoda em oitavo e Alex Albon em nono. Logan Sargeant subiu para 10º, dando ao estreante americano o seu primeiro ponto na F1 na sua corrida caseira.

foto: Philippe NANCHINO/MPSA