F1, GP do Mónaco, TL2: Carlos Sainz bate e a sessão é interrompida | AutoSport

A 15 minutos do fim do segundo Treino Livre, Carlos Sainz bateu na segunda chicane da zona da Piscina, numa altura em que tentava melhorar o seu registo. É um golpe na confiança do espanhol, que estava a ser um dos melhores até agora.

Carlos is out of the car 👍



A busy evening awaits his mechanics 🔧#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/e8drzOx45f — Formula 1 (@F1) May 26, 2023