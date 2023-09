F1, GP do Japão: A espetacular volta que deu a pole a Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen conquistou a pole para o GP do Japão com uma volta impressionante. O piloto da Red Bull foi o único a entrar no segundo 28 e a volta que fez foi a todos os níveis soberba. Já há quem diga que é uma das melhores de sempre.

Verstappen chegou com motivação extra a Suzuka, depois de um fim de semana menos conseguido em Singapura. Essa motivação é visível na volta que lhe deu a pole. Um momento para ver e rever.