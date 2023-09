F1, GP de Singapura: Erro de George Russell arruinou um bom fim de semana | AutoSport

Um golpe na confiança de George Russell, num fim de semana onde parecia estar a dar um pontapé na “crise”. Russell não está a ter um ano tão bom quanto o de 2022, mas em Singapura vimos laivos do que mostrou no ano passado. Um pequeno erro no final da corrida deitou tudo a perder.

Russell esteve sempre muito forte, com um ritmo bom, quer em qualificação, quer na corrida. Os deuses da F1 parecia estar do lado da Mercedes, com o VSC a cair na altura certa para aproveitarem o segundo conjunto de pneus médios que a equipa se esforçou para poupar. Parecia que a aposta ia resultar, mas Russell deparou-se com um adversário muito forte. Lando Norris não facilitou, manteve o seu compatriota atrás de si e a pressão de passar o McLaren e de ter Lewis Hamilton logo atrás de si, levou a uma pequena distração, um pequeno toque na parede que atirou Russell para fora de pista. Foi uma pena terminar o fim de semana assim, pois Russell mostrou o suficiente para estar no pódio.

Lewis Hamilton foi muito mais discreto, com menos ritmo, mas acabou por aproveitar o erro do colega e terminou no pódio. Russell foi o melhor piloto do fim de semana da Mercedes, até ao momento do erro. A experiência de Hamilton levou a melhor e aproveitou para acumular mais um pódio. Russell terá de se recompor, numa lição muito dura de assimilar.