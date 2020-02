F1: GP da China pode ser alterado ou até cancelado

A Fórmula 1 tem estado atenta ao Coronavirus, que se tem espalhado na China, e pretende alterar a data, ou até cancelar, o Grande Prémio nesse país, se for necessário.

Todos os eventos desportivos têm sido alterados/cancelados, com o último cancelamento a ser o Asia Horse Week, um evento equestre que se realizaria entre 13 e 16 de fevereiro, em Hong Kong.

O Grande Prémio da China, em Shangai, tem data marcada para dia 19 de abril e poderá ser mudado ou até cancelado. O corpo governamental da Fórmula 1 disse em comunicado, na quinta-feira, que tomarão as acções necessárias para garantir a proteção da comunidade desportiva e do seu público:

“Vamos avaliar o nosso calendário e as corridas que vêm aí. Se for preciso, vamos tomar as acções necessárias para ajudar a garantir a proteção da comunidade desportiva e do seu público em geral.”

A última corrida a ser cancelada foi o Grande Prémio do Bahrain em 2011, devido a protesto violentos. Em 2020, a Fórmula 1 começa na Austrália, a 15 de março.

Na China, mais de 170 mortes já foram confirmadas devido ao Coronavirus.