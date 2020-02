F1: GP da China cancelado nas próximas 48h

O surto de coronavírus irá afetar novamente o desporto motorizado internacional. Deverá ser anunciado nos próximos dias o cancelamento da ronda chinesa de F1.

Várias fontes avançam com a confirmação do cancelamento da prova, e afirma que o anúncio oficial deverá ser feito nas próximas 48h. Este cancelamento chega depois de várias tentativas de encontrar outras datas para a prova, mas o calendário apertado da F1 e a logística necessária, impediram ainda as equipas de chegar a um acordo quanto a nova data. Ainda não é certo que o adiamento esteja fora de hipótese mas tal parece ser difícil de conseguir.

Os responsáveis da F1 mantêm a vontade de ir para o Vietname, país vizinho da China e estão confiantes que a prova irá decorrer sem problemas.