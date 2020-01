F1: GP da Austrália mantém-se, para já

Os fogos florestais que assolam a Austrália não colocam em causa a realização do GP da Austrália.

Os responsáveis pela prova continuam a monitorizar a situação, mas não esperam que os incêndios possam afectar a realização da primeira jornada da época 2020 de F1:

“Melbourne em si não é afetada pelos incêndios, eles estão muito a leste, a pelo menos 200 a 300 quilómetros de distância”, disse Andrew Westacott, CEO da Australian Grand Prix Corporation à Press Association.

“Depende das mudanças nas condições do vento que forçam a degradação da qualidade do ar. Mas eu não esperava isso nesta fase, e não se sabe o que acontecerá em dois meses. Com o nosso evento daqui a dois meses, estamos trabalhar como habitualmente.“

“Mas aqui e agora, como todos os australianos, estamos apenas a pensar nas pessoas que estão a lutar contra os incêndios, que perderam casas, tiveram que ser evacuadas por causa desse desastre.”

“A nossa primeira prioridade, como todos na Austrália, é ver o que podemos fazer para ajudar, dando amor, apoio e recursos, e um dos principais recursos tende a ser o apoio financeiro”, acrescentou. “O que pretendemos fazer é reunir o apoio coletivo das comunidades do automobilismo, que são tão generosas nacionalmente e em todo o mundo.

“Estamos a ver, se alguém quiser dar apoio aos afetados, se podemos ter uma abordagem centralizada que permita que os fãs do desporto a motor dêem generosamente, e é para isso que estamos a trabalhar neste momento.”

“Para as pessoas que estão a combater os incêndios, temos de garantir que recebam apoio e para os afetados, que talvez tenham perdido a fonte de renda, os seus bens agrícolas ou a sua casa, precisamos ter certeza de que podemos dar-lhes um pouco de alegria.”