F1 GP da Arábia Saudita: Tendência deverá ser de apenas uma paragem na corrida | AutoSport

Se na primeira corrida do ano a gestão de pneus foi o ponto central da estratégia, em Jidá a opção estratégica passa menos pelo desgaste das borrachas.

O asfalto da pista saudita não é tão abrasivo e, do que vimos nos treinos, mesmo os pneus macios fizeram stints interessantes sem grande desgaste. Assim, a estratégia mais usada deverá ser de uma paragem apenas.

A opção mais rápida é começar no pneu médio até uma janela que vai da volta 18 à 25, antes de mudar para o composto duro para o resto da corrida. O arranque com macios é uma possibilidade, mas é um composto que está sujeito a graining. No entanto, no caso de Sergio Pérez, que não usou pneus duros nos treinos, poderemos ver a Red Bull a usar macios médios. A Red Bull deverá ter cuidado com os Safety Cars, que poderão afetar a corrida. Mas o ritmo de corrida da Red Bull é claramente superior e o mexicano é mestre na gestão dos pneus.

Será interessante entender que estratégia vai usar Max Verstappen e Charles Leclerc, com a missão de ganharem muitas posições durante a corrida. Começar com pneus macios e tentar ganhar no arranque ou começar de médios e usar a mais-valia dos carros, especialmente do Red Bull.