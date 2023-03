F1 GP da Arábia Saudita: O que esperar da corrida de amanhã? | AutoSport

Para amanhã, espera-se uma corrida muito mais animada do que o previsto. A falha na transmissão do Red Bull de Max Verstappen abriu novos horizontes para esta prova.

O favoritismo recai em Sergio Pérez e se conseguir uma largada limpa, irá afastar-se da concorrência com facilidade. Mas Fernando Alonso (2º) e Lance Stroll (5º) são bons nas largadas e o mexicano terá de ter cuidado com o arranque. Alonso é uma raposa em pista e vai aproveitar todas as oportunidades para conseguir o melhor resultado possível e um lugar no pódio é um cenário provável. Carlos Sainz larga de quarto, mas olhando ao que a Ferrari tem feito, não se espera uma corrida surpreendente do espanhol. E o que será capaz de fazer a Mercedes, com George Russell em terceiro e Lewis Hamilton em sétimo? Russell pode ser candidato ao pódio, mas os Aston e o Ferrari de Sainz são candidatos mais fortes, pelo que um lugar no top 5 será um bom resultado.

Oscar Piastri tem a oportunidade de conseguir bons pontos amanhã. A McLaren apresenta-se mais competitiva, mas a falta de velocidade de ponta pode fazer do australiano uma presa fácil na reta da meta. Deveremos vê-lo em luta com Nico Hulkenberg e Pierre Gasly, com Esteban Ocon em sexto a ter um lugar privilegiado para marcar pontos. Esquecendo Max Verstappen, que deverá chegar aos lugares do pódio durante a corrida, e Charles Leclerc que, em teoria, também deverá conseguir chegar ao top 10 com facilidade, não se antevê que os pilotos abaixo do top 10 na qualificação de hoje possam chegar aos pontos. Exceto se Kevin Magnussen mostre um pouco mais do que tem mostrado neste arranque de temporada. De resto, os Alpha Tauri e Williams deverão andar pelas últimas posições, os Alfa Romeo não mostraram ritmo para andar no top 10 e Lando Norris tem pela frente uma tarde muito dura.

Tudo isto pode deixar de fazer sentido com um Safety Car, um cenário muito provável nesta pista, exigente e impiedosa. A estratégia terá papel central na trama de amanhã.